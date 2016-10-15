حرس السواحل الروسي يقتل صياداً كوريًا شماليًا ويصيب 8

قتل صياد كوري شمالي بيد حرس السواحل الروس وأصيب ثمانية آخرون بجروح، أثناء عملية مراقبة شهدت عراكاً ومواجهات، بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن الروسية اليوم السبت.

وأوضح المصدر، في بيان اليوم السبت، أن باخرة الصيد الكورية الشمالية “داي يانغ 10″ كانت محل تفتيش اليوم، وعثر فيها حرس السواحل الروس على غلة صيد “غير شرعي” لـ48 بحاراً كانوا على المركب، وفقصا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف “تصرف طاقم الباخرة بشكل عدواني مع حرس السواحل، ورفض أفراده الانصياع للقانون”.

وتلى ذلك عراك أصيب خلاله أحد عناصر حرس السواحل في رأسه، فأطلق عندها زملاؤه النار “بحالة دفاع شرعي”، على الصيادين وأصابوا تسعة منهم قضى أحدهم متأثراً بجروحه، وفق المصدر ذاته.

وتتقاسم روسيا حدوداً برية صغيرة مع كوريا الشمالية وترتبط الدولتان بعلاقات جيدة نسبياً.