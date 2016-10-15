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ميركل: ينبغى دراسة مناطق محمية لليزيديين فى شمال العراق

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ميركل: ينبغى دراسة مناطق محمية لليزيديين فى شمال العراق ميركل: ينبغى دراسة مناطق محمية لليزيديين فى شمال العراق

ميركل _ أرشيفية

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، إنه ينبغى دراسة خطط لمنح اليزيديين العراقيين مناطق محمية يستطيعون العودة إليها فى شمال البلاد.

وبحسب “رويترز”، أبلغت ميركل مؤتمر رابطة الطلاب المسيحيين الديمقراطيين التابعة لحزبها المحافظ: “لكى أكون أمينة معكم فإن الخطط لم تكتمل بعد لكنها فى جدول الأولويات.”

وقال محققون تابعون للأمم المتحدة فى يونيو إن تنظيم داعش، يرتكب عمليات إبادة ضد اليزيديين فى سوريا والعراق لتدمير هذه الطائفة الدينية التى يبلغ قوامها 400 ألف شخص من خلال أعمال القتل والاستعباد الجنسى وجرائم أخرى.

وقالت ميركل، إن من المهم التفكير فى إيجاد “مكان آمن” لليزيديين -الذين أجبرهم تنظيم داعش، على ترك ديارهم- يستطيعون العودة إليه بعد دحر التنظيم.

وأضافت أن من الضرورى مناقشة ذلك مع اليزيديين وقوات البشمركة الكردية فى شمال العراق.

وطلب زعماء الجالية اليزيدية بالفعل حماية دولية لادارة للحكم الذاتى يطالبون بها فى منطقتهم بشمال العراق فى إطار الدولة العراقية.

واليزيديون طائفة دينية تجمع معتقداتها بين عناصر من بضعة أديان قديمة فى الشرق الاوسط. ويعتبرهم المتشددون كفارًا.

وانتقدت ميركل أيضا إجراءات السورية المدعومة من روسيا فى مدينة حلب بشمال سوريا قائلة إنها “تكاد تكون جرائم حرب”، مضيفة أن المحكمة الجنائية الدولية يجب ان تفصل فى هذا.

وقال عمال إنقاذ يوم الجمعة إن الجيش السورى بدعم من طائرات روسية قتل أكثر من 150 شخصا فى شرق حلب الأسبوع الماضى فى إطار حملته ضد المدينة.

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