ديانا كرزون: نحافة شديدة وأناقة قيد الدراسة!

من المدهش كيف استطاعت النجمة ديانا كرزون أن تخسر الوزن الزائد خلال بعض السنوات القليلة لتصبح واحدة من النجمات الرشيقات وصاحبات القوام الممشوق. واللافت للنظر أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير أناقتها وأسلوبها في اختيار وتنسيق الملابس، في وقت يبقى لنا عدد من الملاحظات التي تؤخر دخولها نادي النجمات الأكثر أناقة، وهي ما تزال قيد الدراسة.

ما الذي ما زال ينقص أناقة ديانا كرزون؟

في الحقيقة، ما تزال ديانا كرزون تبالغ بعض الشيء في اختيار إطلالاتها وتنسيقها، لاسيما في فساتين السهرة، إذ تتّبع الأسلوب المُبهرج أكثر ما تتّبع الأسلوب الناعم. وهذا الأمر هو الذي يقف بينها وبين دخول قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة، بانتظار أن تهدأ قليلاً وتُعدّل في أسلوب تنسيقها للملابس واختيار المجوهرات مع فساتين السهرة، لأنّ الإطلالات الناعمة تناسبها كثيراً.

أجمل إطلالات ديانا كرزون

لعلّ من أكثر الإطلالات التي لفتتنا مؤخراً لدى ديانا كرزون إطلالة الفستان الزهري الهادئ المزيّن بشراشيب من الترتر على منطقة الصدر، إذ ناسبتها القصة، وكذلك اللون، بالرغم من أن المكياج بدا مبالغاً فيه قليلاً. وأحببنا إطلالتها في الفستان النيلي ذي الأكمام الطويلة من الدانتيلن فقد بدا اللوك ملكياً وراقياً.

نأمل من ديانا كرزون أن تخفف من بهرجة إطلالاتها قليلاً في المناسبات القائمة، حتى تتفوق في أناقتها، فتنافس النجمات العربيات على لقب الأكثر أناقة.

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تابعوا معنا في العدد الجديد 1858 من "سيدتي" المتواجد حالياَ في الاسواق تفاصيل علاقة الشباب بوسائل التواصل ومدى التزامهم بالضوابط الشرعية.