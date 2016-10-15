"بي سي بي جي" وسهرة خاصة بالموضة في دبي

قدمت علامة "بي سي بي جي ماكس أزريا" BCBG Maxzaria سهرة خاصة بالموضة اسمتها "Enchated Affair"، وقد أقيمت هذه السهرة في فندق "جميرة زعبيل سرايا" في دبي، وقد حضر هذه السهرة مجموعة من وجوه المجتمع المعروفة، وأهل الصحافة، والمهتمين في الموضة حيث عرضت عليهم المجموعة الجديدة الخاصة بموسم خريف وشتاء 2016-2017 بطريقة مبتكرة وخاصة.

وقد طغى على أجواء الحفل الديكورات التي استوحيت من العالم الاستعراضي ومن رقص الباليه بشكل خاص، والذي لطالما شكل مصدر وحي للمديرة الابداعية للدار "لوبوف أزريا" Lubov Azria.

وقد ضمت السهرة عروض فنية خاصة، وعلى رأسها كان عرض مجموعة موسم خريف وشتاء 2016-2017 من "بي سي بي جي ماكس أزريا" BCBG Maxzaria التي كشفت عن تفاصيل غنية، وأقمشة فاخرة ومرهفة وألوان عميقة وحيوية، ترافق كل ذلك مع وجود منسق أغاني "DJ" مع عازف فيولون، وبذلك فقد دمجت أجواء السهرة بين النمط الكلاسيكي الخاص بالباليه وبين النمط العصري الشبابي.