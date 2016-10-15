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"اتيكيت" أماكن الاستجمام

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السبت 15-10-2016 18:13

للأماكن التي يرتادها المرء بهدف الاستجمام والاسترخاء، سواء كانت صالات التدليك أو المنتجعات الصحية، قواعد وأصول تطلع القارئات عليها خبيرة الـ"اتيكيت" السيدة نادين ضاهر، في النقاط الآتية:

| من الضروري ارتداء الملابس والأحذية المريحة، مهما كان نوعها، عند ارتياد هذه الأماكن.
| إطفاء الهاتف الخلوي، لأن مكان الاستجمام هو واحة للسلام والهدوء النفسي اللذين نبحث عنهما، مثل الموجودين معنا.
| البعد عن التصرفات المزعجة، كرفع الصوت عند الحديث مع الآخر...
| إن التقيّد بالمواعيد أمر ضروري جداً، أي الحضور قبل 15 دقيقة من الموعد المحدّد، بغية تبديل الملابس.
| عدم إحضار أي نوع من الأطعمة، علماً بأن هذه الأماكن تقدّم المشروبات والوجبات الخفيفة. ولكن، إذا لم تتوفّر هذه الخدمة فيها، يسمح بإحضار الفاكهة الطازجة.
| إيداع الأطفال في المنزل، لأن لا مكان لهم في هذه الصالات.

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سيدتي