"اتيكيت" أماكن الاستجمام

للأماكن التي يرتادها المرء بهدف الاستجمام والاسترخاء، سواء كانت صالات التدليك أو المنتجعات الصحية، قواعد وأصول تطلع القارئات عليها خبيرة الـ"اتيكيت" السيدة نادين ضاهر، في النقاط الآتية:

| من الضروري ارتداء الملابس والأحذية المريحة، مهما كان نوعها، عند ارتياد هذه الأماكن.

| إطفاء الهاتف الخلوي، لأن مكان الاستجمام هو واحة للسلام والهدوء النفسي اللذين نبحث عنهما، مثل الموجودين معنا.

| البعد عن التصرفات المزعجة، كرفع الصوت عند الحديث مع الآخر...

| إن التقيّد بالمواعيد أمر ضروري جداً، أي الحضور قبل 15 دقيقة من الموعد المحدّد، بغية تبديل الملابس.

| عدم إحضار أي نوع من الأطعمة، علماً بأن هذه الأماكن تقدّم المشروبات والوجبات الخفيفة. ولكن، إذا لم تتوفّر هذه الخدمة فيها، يسمح بإحضار الفاكهة الطازجة.

| إيداع الأطفال في المنزل، لأن لا مكان لهم في هذه الصالات.