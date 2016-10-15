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ميركل تؤكد زيادة نسبة الإنفاق الدفاعي الألمانى خلال الأعوام المقبلة

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ميركل تؤكد زيادة نسبة الإنفاق الدفاعي الألمانى خلال الأعوام المقبلة ميركل تؤكد زيادة نسبة الإنفاق الدفاعي الألمانى خلال الأعوام المقبلة

ميركل _ أرشيفية

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، أن بلادها تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي خلال الأعوام القادمة.

وذكرت قناة “روسيا اليوم”، أن ميركل -أوضحت في تصريحات صحفية- أن زيادة الإنفاق الدفاعي يأتي في إطار رغبة ألمانيا في تحقيق النسبة المستهدفة من جانب حلف الأطلسي (ناتو) والذي يحدد نسبة الإنفاق على الأغراض الدفاعية بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من الدول الأعضاء في الحلف.

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا رصدت 34.3 مليار دولار للإنفاق على المجالات الدفاعية في ميزانية عام 2016، ما يعني ضرورة زيادة هذا المبلغ بنحو 20 مليار يورو أخرى للوصول إلى النسبة المستهدفة من جانب الناتو.

أ ش أ

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