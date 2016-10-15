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نشرة «ONA» | عمر الليثي يغيب عن “الحياة” .. ولبنى عسل تعود .. “CBC” تؤجل عرض “SNl”

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نشرة ONA

نشرة “ONA”

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال المستشار الإعلامي لشبكة تلفزيون الحياة إن إدارة القناة وافقت على الإجازة السنوية للإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج بوضوح وواحد من الناس، لمدة 3 أسابيع.. للمزيد

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

قالت الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج “الحياة اليوم” على شاشة الحياة، إنها ستعود الليلة، إلى تقديم برنامجها عقب إجازة طويلة.. للمزيد

الإعلامية لبنى عسل (أرشيفية)

الإعلامية لبنى عسل (أرشيفية)

يستضيف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E» وإذاعة نغم fm، الليلة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، العالم المصري الدكتور فاروق الباز في فقرة خاصة بعنوان نظرة على .. للمزيد

العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز

العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز

قررت إدارة قنوات سي بي سي، اليوم السبت، عدم عرض حلقة برنامج “SNL” على شاشتها هذا الأسبوع، نظرًا لظروف الحادث الإرهابي بشمال سيناء، والذي أسفر عن 12 شهيدًا من القوات المسلحة.. للمزيد

برنامج “SNL”

برنامج “SNL”

يحل الفنان هادي الجيار، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا، ضيفًا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على “شاشة سي بي سي”.. للمزيد

هادي الجيار

هادي الجيار

 

يكشف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج القاهرة 360  المذاع علي شاشة القاهرة والناس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة ليلا تفاصيل الإنجاز الخاص بالعاصمة الادارية الجديدة.. للمزيد

الإعلامي أسامة كمال

الإعلامي أسامة كمال

يناقش الإعلامي سمير عمر مقدم برنامج “حوار القاهرة” المذاع على شاشة “سكاى نيوز عربية”، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ10 ليلًا ، بدلًا من الزميل عمرو عبدالحميد في الفقرة الأولي، الاتهامات الإثيوبية الموجهة لمصر.. للمزيد
الإعلامي سمير عمر

الإعلامي سمير عمر

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أونا

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