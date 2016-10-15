نشرة «ONA» | عمر الليثي يغيب عن “الحياة” .. ولبنى عسل تعود .. “CBC” تؤجل عرض “SNl”

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال المستشار الإعلامي لشبكة تلفزيون الحياة إن إدارة القناة وافقت على الإجازة السنوية للإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج بوضوح وواحد من الناس، لمدة 3 أسابيع.. للمزيد

قالت الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج “الحياة اليوم” على شاشة الحياة، إنها ستعود الليلة، إلى تقديم برنامجها عقب إجازة طويلة.. للمزيد

يستضيف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E» وإذاعة نغم fm، الليلة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، العالم المصري الدكتور فاروق الباز في فقرة خاصة بعنوان نظرة على مصر.. للمزيد

قررت إدارة شبكة قنوات سي بي سي، اليوم السبت، عدم عرض حلقة برنامج “SNL” على شاشتها هذا الأسبوع، نظرًا لظروف الحادث الإرهابي بشمال سيناء، والذي أسفر عن 12 شهيدًا من القوات المسلحة.. للمزيد

يحل الفنان هادي الجيار، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا، ضيفًا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على “شاشة سي بي سي”.. للمزيد

يكشف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج القاهرة 360 المذاع علي شاشة القاهرة والناس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة ليلا تفاصيل الإنجاز الخاص بالعاصمة الادارية الجديدة.. للمزيد