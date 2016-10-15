البرلمان العربى يدين هجوم سيناء الإرهابي

أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة تفتيش بمنطقة بئر العبد غربى مدينة العريش بسيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأعرب الجروان -فى بيان اليوم السبت- عن خالص تعازيه ومواساته للشعب المصرى ولذوى الشهداء عن هذا العمل الإرهابى الجبان الذى استهدف الجنود المصريين اثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

كما أكد رئيس البرلمان العربى تضامنه مع مصر فى مواجهة الإرهاب، ورفضه لجميع أشكال التطرف والإرهاب الذى يستهدف الجميع ويهدف الى زعزعة الأمن واشاعة الفوضى، داعيا الى ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

أ ش أ