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أولاند: خروج بريطانيا يجب ألا يقوض حرية الانتقال في الاتحاد الأوروبي

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أولاند: خروج بريطانيا يجب ألا يقوض حرية الانتقال في الاتحاد الأوروبي أولاند: خروج بريطانيا يجب ألا يقوض حرية الانتقال في الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند _ أرشيفية

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليوم السبت، إن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي يجب ألا يعرض للخطر مبدأ حرية انتقال الافراد والبضائع ورؤوس الاموال الذي يتبناه الاتحاد.

وبحسب “رويترز”، قال أولاند خلال مؤتمرًا عن أوروبا في باريس “هم قرروا الرحيل. أعتقد أن أسوأ موقف سيكون هو الطعن في خيارهم أو التشكيك في أسس الاتحاد الأوروبي ذاتها.”

وقال “لذا يجب علينا السير في هذه المفاوضات إلى نهايتها مع الحفاظ على مبادئ الاتحاد الأوروبي لا سيما حرية الانتقال.”

وأضاف أنه على الرغم من أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد إلا أن عليها أن تواصل القيام بدور في الدفاع عن أوروبا.

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