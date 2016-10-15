آرسنال يفوز على سوانزي بثلاثية ويشارك “السيتي” صدارة الـ«بريميرليج»

حقق فريق الأرسنال، انتصارًا غاليًا، مساء اليوم السبت، على ضيفه “سوانزي سيتي” 2/3 على ملعب الإمارات في إطار مباريات الأسبوع الثامن للدوري الانجليزي الممتاز.

سجل أهداف الأرسنال ثيو والكوت “هدفين”، ومسعود أوزيل، بينما سجل هجفي سوانزي جيلفي سيجوردسون، وبورخا باستون.

ويرتفع رصيد الأرسنال بهذه النتيجة إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي فقد نقطتين اليوم بتعاده بهدف لكل مع ايفرتون، بينما تجمد رصيد سوانزي عند أربع نقاط في المركز الـ18.

وفي إطار نفس مباريالت الأسبوع فاز ستوك سيتي على ضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين، بينما اكتسح بورنموث ضيفه هال سيتي بستة أهداف لهدف.

وتعادل وست بروميتش ألبيون مع توتنهام بهدف لكل منهما.

كان تشيلسي قد اكتسح ضيفه وحامل اللقب ليستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة، في وقت سابق اليوم على استاد “ستامفورد بريدج” في الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف “البلوز” دييجو كوستا، والبلجيكي ايدين هازارد، والنيجيري فيكتور موسيس.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة ليقفز من المركز السابع إلى المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد ليستر سيتي عند ثمانية نقاط في المركز الثاني عشر.

أ ش أ