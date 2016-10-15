أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

آرسنال يفوز على سوانزي بثلاثية ويشارك “السيتي” صدارة الـ«بريميرليج»

Google+ Print
آرسنال يفوز على سوانزي بثلاثية ويشارك “السيتي” صدارة الـ«بريميرليج» آرسنال يفوز على سوانزي بثلاثية ويشارك “السيتي” صدارة الـ«بريميرليج»

لاعبي الآرسنال – أرشيفية

حقق فريق الأرسنال، انتصارًا غاليًا، مساء اليوم السبت، على ضيفه “سوانزي سيتي” 2/3 على ملعب الإمارات في إطار مباريات الأسبوع الثامن للدوري الانجليزي الممتاز.

سجل أهداف الأرسنال ثيو والكوت “هدفين”، ومسعود أوزيل، بينما سجل هجفي سوانزي جيلفي سيجوردسون، وبورخا باستون.

ويرتفع رصيد الأرسنال بهذه النتيجة إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي فقد نقطتين اليوم بتعاده بهدف لكل مع ايفرتون، بينما تجمد رصيد سوانزي عند أربع نقاط في المركز الـ18.

وفي إطار نفس مباريالت الأسبوع فاز ستوك سيتي على ضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين، بينما اكتسح بورنموث ضيفه هال سيتي بستة أهداف لهدف.

وتعادل وست بروميتش ألبيون مع توتنهام بهدف لكل منهما.

كان تشيلسي قد اكتسح ضيفه وحامل اللقب ليستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة، في وقت سابق اليوم على استاد “ستامفورد بريدج” في الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف “البلوز” دييجو كوستا، والبلجيكي ايدين هازارد، والنيجيري فيكتور موسيس.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة ليقفز من المركز السابع إلى المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد ليستر سيتي عند ثمانية نقاط في المركز الثاني عشر.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا