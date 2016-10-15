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مؤمن سليمان : نحتاج إلى معجزة للفوز بدوري أبطال افريقيا

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مؤمن سليمان : نحتاج إلى معجزة للفوز بدوري أبطال افريقيا مؤمن سليمان : نحتاج إلى معجزة للفوز بدوري أبطال افريقيا

مؤمن سليمان مدرب الزمالك

أكد مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق يحتاج معجزة للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد هزيمته من صن داونز بثلاثية نظيفة.

وصرح مؤمن سليمان، عقب اللقاء اليوم السبت، بأن بطل جنوب أفريقيا سيواجه مباراة صعبة في لقاء العودة بمصر.

وأشار إلى أن الزمالك لم يعاني من أخطاء في الخطة خلال المباراة اليوم، وأن طريقة لعب فريقه كانت الأنسب.

وأوضح أن التغييرات كانت مناسبة، وأن الأخطاء الفردية سبب ما حدث في مباراة اليوم، مشددًا على أنه لعب بتشكيل هجومي وفي نفس الوقت تأمين الدفاع وتم الاعتماد على اللاعبين أصحاب المهارات للسيطرة على مجريات اللعب.

أ ش أ

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