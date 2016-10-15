إلغاء رحلتين بمطار القاهرة بسبب الأزمة اليمنية وقلة أعداد الركاب

> كتبت-رحاب نبيل
شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، إلغاء رحلتين دوليتين، متجهتين إلى مطار ينبع، لعدم جدواهما اقتصاديا، وقله عدد ركابها، بالإضافة إلى استمرار عمليات القصف لقوات التحالف على مواقع الحوثيين .
وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، بأن السلطات تلقت إخطارا، من شركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلتها رقم 106، والمتجهة إلى ينبع بسبب عدم جدواها اقتصاديا، وقله عدد ركابها .
وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت أيضا إخطارا من شركة الخطوط اليمنية، بإلغاء رحلتها رقم 602 ، والمتجهة إلى بيشة جنوب غرب المملكة العربية السعودية ، بسبب استمرار عمليات القصف لقوات التحالف على الحوثيين .
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