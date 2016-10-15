غداً.. محاكمة 23 من متهمي «كتائب أنصار الشريعة»

تنظر، غداً الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم «كتائب أنصار الشريعة».

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوي، وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العلياأن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهمواستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.