ضبط ٥٠ طن سكر و٢٥ طن ملح مجهول المصدر و١٠٠ أسطوانة غاز بالمنوفية

وشن قسم شرطة البيئة والمسطحات بحملات لتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، واللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، وأسفرت عن تحرير ١٤ قضية متنوعة ففى مجال تنفيذ القانون رقم 53 لسنة 1966

> تم تحرير 13 محضر للاتجار فى الأعلاف بدون ترخيص، وفى مجال تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 1956، تم تحرير محضر تشغيل وحدة نهرية بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن تحرير القضية رقم 18191 جنح مركز تلا لسنة 2016م ضد م . ر . م . خ .. مسئول عن مخزن سلع غذائية بمركز تلا، وتم ضبط 12000 كيس سناكس زنة 20 جراما مجهول المصدر، والقضية رقم 18193 جنح مركز تلا لسنة 2016م، ضد ا . م . ا مسئول عن محل أسمدة زراعية بمركز تلا، وضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر، والقضية رقم 18183 جنح مركز تلا لسنه 2016م ضد م . ف . ط .. مسئول عن مستودع غاز بمركز تلا، لقيامه بالتصرف فى 100 أسطوانة غاز سعة 12.5 كجم بالسوق السوداء .