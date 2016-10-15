الكرملين: بوتين والرئيس الصيني تبادلا الآراء حول الأزمة السورية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج تبادلا الأراء حول الوضع في سوريا.

وقال بيسكوف – في ختام اللقاء بين الرئسين في ولاية غوا الهندية خلال قمة “بريكس” ، حسبما أوردت قناة ( روسيا اليوم ) – ” إن الرئيس بوتين أطلع الزعيم الصيني على تطورات الأزمة السورية.

وأضاف بيسكوف أن هناك تطابقا في الآراء حول ضرورة التصدي للإرهاب ، وتركيز الانتباه على عدم جواز تدخل أي أحد من الخارج في الشئون الداخلية لدول آسيا الوسطى .

وأشار المتحدث الروسية إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة التعاون بين الدولتين لمنع تسلل العناصر الإرهابية الدولية إلى أراضيهما.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى الوضع في شبه الجزيرة الكورية ، مشددين على ضرورة نزع السلاح النووي هناك.

ولفت إلى أن هناك تشابه عام في مواقف روسيا والصين تجاه المشاكل الدولية الرئيسية.

أ ش أ