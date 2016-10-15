غدًا.. عرض فيلمي «الليلة الكبيرة» و«كابتن مصر» بالمهرجان القومى للسينما‎

يعرض غدًا الأحد، ضمن عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الفيلم العربى “للحب حكاية”، إخراج سعد هنداوي، وتمثيل رامي عياش وإيمان العاصي وعزت ابو عوف ومني هلا، في تمام الواحدة ظهرًا.

و فى الرابعة عصرًا يعرض فيلم “الليلة الكبيرة”، إخراج سامح عبد العزيز، وتمثيل سميحة أيوب وصفية العمري ومحمود الجندي وأحمد بدير وزينة وأيتن عامر، كما يعرض فى السابعة مساءً “كابتن مصر”، إخراج معتز التوني وتمثيل محمد إمام وبيومي فؤاد وحسن حسني وإدوارد ومحمد سلام.

ويعرض بقاعة سينما الهناجر فى الخامسة مساءً الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وهي “خماريد” إخراج حسن نوبي، فيلم ” أترك اثرًا” إخراج مصطفى ضاحي، فيلم “جاى الزمان” إخراج دينا محمد حمزة، “كابتن روما” إخراج إسلام شامل.

وفى حفل السابعة مساءً الأفلام التسجيلية والروائية، يعرض فيلم “خيوط الحياة” إخراج ماهر كرمى،و فيلم “خيوط الحياة” إخراج وفاء حسين، وفيلم “سكة السعادة” إخراج أحمد فتحي، وفيلم “نباح” إخراج محمد مختار محفوظ، وفيلم “صهد الشتا” إخراج ألفت عثمان ، وفيلم “تروس الحرب” إخراج محمد فريح.