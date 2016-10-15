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تأجيل استئناف وزير الزراعة الأسبق في التحفظ على أمواله لـ 17 سبتمبر المقبل

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تأجيل استئناف وزير الزراعة الأسبق في التحفظ على أمواله لـ 17 سبتمبر المقبل تأجيل استئناف وزير الزراعة الأسبق في التحفظ على أمواله لـ 17 سبتمبر المقبل

يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

أجلت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، اليوم السبت، استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم لجلسة ١٧ ديسمبر لتمكين الدفاع من تصوير أحدى الجنايات الخاصة بالقضية.

وكان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، قد امر في سنة ٢٠١١ بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.

كما شمل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم وسليمان عام في قضية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١١.

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