أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا.. تدريبات مشتركة للبحريتين المصرية والبريطانية في الإسكندرية

Google+ Print
غدًا.. تدريبات مشتركة للبحريتين المصرية والبريطانية في الإسكندرية غدًا.. تدريبات مشتركة للبحريتين المصرية والبريطانية في الإسكندرية

البحرية المصرية

تجري القوات البحرية، غدًا الأحد، تدريب مشترك مع القوات البحرية البريطانية قبالة شواطئ الاسكندرية حيث يتضمن التدريب استعراض لقدرات كلا البحريتين.

ويشارك في التدريب الفرقاطة “تحيا ” التي تسلمتها مصر مؤخرًا من فرنسا، ومن الجانب البريطاني تشارك حاملة المروحيات “أوشن”، والتي تزور مصر حاليًا، وتعد أكبر قطعة بحرية ضمن الأسطول الحربي البريطاني.

وتستطيع حاملة الطائرات البريطانية حمل نحو 500 فرد و18 مروحية و40 مدرعة.

وقال الكابتن روبرت بيدير قائد السفينة “أوشن” في تصريحات صحفية، إن امتلاك مصر مؤخرًا لحاملات طائرات ميسترال تفتح المجال لتبادل الخبرات في مجال تشغيل حاملات الطائرات، مشيرًا إلى أن زيارته إلى مصر مؤشر على زيادة التعاون العسكري بين البلدين استكمالًا لزيارة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إلى القاهرة الشهر الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى