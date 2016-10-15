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غداً.. محاكمة محمد بديع و92 آخرين بقضية «أحداث بنى سويف»

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غداً.. محاكمة محمد بديع و92 آخرين بقضية «أحداث بنى سويف» غداً.. محاكمة محمد بديع و92 آخرين بقضية «أحداث بنى سويف»

محمد بديع – أرشيفية

تنظر، غداً الأحد، محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، امحاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث بنى سويف”، لاتهامهم بحرق مركز شرطة “ببا” والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013.

تعقدالجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على، ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

ويحاكم فى القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

 

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