العبادي يبحث مع قادة "الحشد الشعبي" عملية تحرير الموصل العراقية من داعش

بغداد فى 15 أكتوبر/أ ش أ/

بحث القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، فى بغداد اليوم السبت، مع قادة "الحشد الشعبي" خطط تحرير قضاء الحويجة بكركوك والموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، وسب تعزيز قدرات القوات المشاركة فى عملية التحرير ووضع البدائل المناسبة لأى تطور ميداني.

وشكر قادة فصائل الحشد الشعبى رعاية القائد العام للقوات المسلحة للحشد باعتباره جزءا من مؤسسات الدولة لمواجهة أى تهديدات خارجية محتملة.

ووجه العبادى بتشكيل الفريق الاستشارى الاعلى لتنسيق عمليات إيواء النازحين من محافظة نينوى، حيث تم تشكيل فريق التدقيق الامنى لعمليات تحرير الموصل للاسراع بتامين استقبال النازحين وضمان تقديم الرعاية للعوائل النازحة.. كما تم تشكيل فريق ميدانى للإشراف على عمليات الإجلاء وتقديم الاغاثة الطارئة لضمان سلامة النازحين.

وطلب العبادى من الوزارات والمحافظات والجهات ذات الصلة بالاستجابة الفورية لتأمين متطلبات اغاثة النازحين وتقديم الخدمات لمخيماتهم من خلال خلية إدارة الأزمات المدنية.

وأكد على اهمية التنسيق مع الجهات المختصة فى حكومة إقليم كردستان العراق للعمل بشكل متكامل فى اغاثة النازحين من خلال الفريق الاستشارى الأعلى، والتنسيق المباشر مع اللجنة العليا لاغاثة النازحين بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة بالعراق.. مشيرا إلى انه تم تشكيل فريق مشترك مع الحكومات المحلية لمحافظات نينوى والانبار وصلاح الدين للتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين فيما يتعلق بإغاثة النازحين.

من جهة أخرى، التقى زعيم "التحالف الوطني" العراقى عمار الحكيم مع أمين عام حزب الدعوة الاسلامية- تنظيم العراق خضير الخزاعى ببغداد اليوم، حيث بحثا معركة تحرير الموصل ومشاركة الحشد الشعبى فيها، وأكد أهمية وحدة القرار السياسى لدعم القوات المسلحة المشاركة فى عملية تحرير الموصل.

يذكر أن "التحالف الوطني" هو تحالف سياسى هو الأكبر فى مجلس النواب العراقى حيث يمتلك 185 مقعدا فى البرلمان من إجمالى 328 مقعدا، وأعلن عن تشكيله إبراهيم الجعفرى فى 24 أغسطس 2009، وغالبية أعضائه من التيارات الشيعية مثل حزب "الدعوة" وتمثله فى البرلمان كتلة "دولة القانون" والمجلس الأعلى الإسلامى وتمثله "المواطن" والتيار الصدرى وتمثله "الأحرار" وحزب الإصلاح ومنظمة "بدر" والمؤتمر الوطنى العراقى وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل.