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وزير الدولة للإنتاج الحربى: مصنع الأدوية يضخ انتاجه بالسوق خلال 6 أشهر

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وزير الدولة للإنتاج الحربى: مصنع الأدوية يضخ انتاجه بالسوق خلال 6 أشهر وزير الدولة للإنتاج الحربى: مصنع الأدوية يضخ انتاجه بالسوق خلال 6 أشهر

>كتب زكى القاضى

أكد اللواء الدكتور محمد العصار،وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة ستساهم فى مشروع مصنع الأدوية الجديدة، وذلك بخبرتها فى الصناعة و الإنشاءات وذلك عبر شركة الإنتاج لأعمال الإنشاءات.

وأضاف العصار ، فى المؤتمر الصحفى الذى حضره والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لتوقيع برتوكول تعاون بين الانتاج الحربى والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والشركة العربية الصناعات الدوائية "اكديما" وذلك لتصنيع الدواء المصرى محليا وتصديره للخارج، أن المصنع  لمواجهة نقص العملة وسيكون مفيدا لزيادة التصدير.

وشدد الوزير على :" أننا أمام صناعة لو طورناها، ستؤدى الى زيادة الانتاج وزيادة الصادرات ، كما أن العاملين بالانتاج الحربى ملتزمين بدعم المشروعات القومية والوطنية، ويتعاونون فى تنفيذ ذلك"، مشيرا الى أن  تشعر بالمشاكل وتسهر  ليل نهار لحلها.

وأوضح العصار، أن هناك مشروعات مستقبلية نسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه خلال ستة أشهر سيضخ المصنع "مصنع الأدوية" إنتاجه بالسوق المحلى.

وقال العصار ، على هامش المؤتمر الصحفى، إن الانتاج الحربى هو الأولوية الأولى للوزارة، مضيفا: "إنتاجنا الحربى يسر الشعب المصرى".

 

 

 

 


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