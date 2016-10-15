موجز أخبار مصر للساعة 6 مساءا من "اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى "لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تأكيد اللواء محمد على مصيلحى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه ببناء احتياطى للدولة من السلع الغذائية يكفى 6 أشهر، بالإضافة لتفاصيل خسارة الزمالك فى مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بثلاث أهداف نظيفة أمام "صن داونز" بطل جنوب أفريقيا، وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

قال اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين، إنه تم ضخ 110 آلاف طن سكر خلال الشهر الجارى، لافتا إلى أن أرصدة السلع التموينية الرئيسية متوفرة ولا يوجد أى مشكلة فى أى سلعة.

وأوضح وزير التموين، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك أوامر من رئيس الجمهورية ببناء احتياطى للدولة يكفى مدة 6 أشهر، ويتم حاليا تدبير جميع الأصناف للسلع الاستراتيجيةـ لافتا إلى أن البنك المركزى خصص الاعتمادات المالية اللازمة لتدبير الاحتياطى للدولة من السلع يكفى تلك المدة.

سقط فريق الزمالك بثلاثية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى خلال اللقاء الذى جمعهما عصر اليوم السبت، باستاد لوكاس موريبى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

قالت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، إن إنفاق المصريين على السياحة الخارجية، خلال العام المالى 2015/ 2016، بلغ 4.091 مليار دولار، بزيادة قدرها 753 مليون دولار، مقارنة بالعام المالى 2014 / 2015، بحسب بيانات "ميزان المدفوعات" الصادر عن البنك المركزى المصرى.

استعرض مجلس الوزراء ، اليوم السبت، تقريراً حول موقف توافر السلع الغذائية الأساسية والأرصدة الإستراتيجية منها، والذي أكد خلاله محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المضى في تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الإستهلاكية، مستعرضاً جهود الوزارة فيما يتعلق بضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية فى كافة الفروع والسلاسل التجارية، فضلاً عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على كافة منافذ البيع.

أكدت الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائى «CSCEC»، لـ"اليوم السابع" بدء العمل فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية هذا العام، حيث يستمر العمل لمدة 3 سنوات حتى تنتهى من جميع الأعمال فى المنطقة، بإجمالى استثمارات 2.7 مليار جنيه.

أكد المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الأوروبى، أن الهجوم الإرهابى على النقطة الحدودية فى سيناء يعد تذكيرا مُفجعا بالتهديد الإرهابى المستمر على مصر واستقرارها.

وشدد - فى بيان صحفى وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم السبت - على وقوف الاتحاد الأوروبى إلى جانب الشعب المصرى والحكومة المصرية فى معركتهم ضد الإرهاب، والذى يُشكل جزءا هاما من الحرب الأوسع فى المنطقة.

وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.

وينص التعديل على أن: "يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".

اختار موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، النجم المصرى محمد صلاح، أفضل لاعب فى مباراة نابولى وروما، التى أقيمت اليوم، بملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، التى انتهت بفوز روما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحصل محمد صلاح على 8.6 – 10 وهو أعلى تقييم بين لاعبى الفريقين، ليحصد لقب الأفضل فى "ديربى الشمس".

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في مستهل إجتماع المجلس اليوم السبت أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، حيث تم ادراجه فيها وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال إجتماع مجلس الوزراء القادم.

قررت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط ياسين صلاح، المتهم بقضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة فى الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، إلى جلسة 20 نوفمبر، لسماع الشهود وعرض الأحراز بالقضية.