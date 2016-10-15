أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«كوبر» يجتمع مع جهازه الفني للاستقرار على تفاصيل معسكر مباراة غانا

Google+ Print
«كوبر» يجتمع مع جهازه الفني للاستقرار على تفاصيل معسكر مباراة غانا «كوبر» يجتمع مع جهازه الفني للاستقرار على تفاصيل معسكر مباراة غانا

هيكتور كوبر

يعقد هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب الأول، جلسة مع جهازه الفني خلال الأيام المقبلة، للاستقرار على تفاصيل المعسكر المقبل المقرر له 6 نوفمبر القادم، استعدادًا لمبارة غانا بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وتأتى الجلسة للتشاور بشان المعسكر والاستعداد والتجهيزات التي يريدها المدير الفني والتشاور بشأن بعض اللاعبين، وهل يتم الاستعانة بلاعب أو اثنين يرغب فى ضمهم المدير الفني أو الابقاء على نفس قوام الفريق فى مباراة الكونغو السابقة والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وسيتطرق الاجتماع ايضًا للحديث عن الغاني وأهم الاعبين ومناطق القوة والضعف عند المنافس ليتم تدريب اللاعبين عليها اثناء إقامة المعسكر الذي يسبق المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات