«كوبر» يجتمع مع جهازه الفني للاستقرار على تفاصيل معسكر مباراة غانا

يعقد هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب الأول، جلسة مع جهازه الفني خلال الأيام المقبلة، للاستقرار على تفاصيل المعسكر المقبل المقرر له 6 نوفمبر القادم، استعدادًا لمبارة غانا بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وتأتى الجلسة للتشاور بشان المعسكر والاستعداد والتجهيزات التي يريدها المدير الفني والتشاور بشأن بعض اللاعبين، وهل يتم الاستعانة بلاعب أو اثنين يرغب فى ضمهم المدير الفني أو الابقاء على نفس قوام الفريق فى مباراة الكونغو السابقة والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وسيتطرق الاجتماع ايضًا للحديث عن المنتخب الغاني وأهم الاعبين ومناطق القوة والضعف عند المنافس ليتم تدريب اللاعبين عليها اثناء إقامة المعسكر الذي يسبق المباراة.