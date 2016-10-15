أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جريمة في منزل ميرندا كير

Google+ Print

السبت 15-10-2016 14:43

حاول مجهول صباح يوم أمس الجمعة دخول منزل النجمة الشهيرة ميرندا كير Miranda Kerr في ماليبو حيث تعيش مع ابنها البالغ من العمر 5 أعوام، إلا أن الأمر انتهى بمقتله.
وفي تفاصيل الحادثة أن الشاب حاول تسلّق سياج المنزل للدخول إليه إلا أن الحارس الأمني الموجود سرعان ما اكتشف أمره، فحاول القبض عليه، فحصل عراك أدى إلى إصابة عين الحارس بشكل بالغ، فما كان أمامه إلا أن أطلق عليه 4 طلقات من مسدسه باتجاهه مباشرة، قبل أن تحضر الشرطة فتنقل الحارس والشاب إلى إحدى مستشفيات لوس أنجلوس.
يشار إلى أن ميرندا، التي اشترت هذا المنزل عام 2014، لم تكن موجودة هناك عند وقوع الحادثة.
يذكر أن ميرندا كير البالغة من العمر 33 عاماً كانت قد أعلنت خطوبتها منذ حوالى الـ3 أشهر للمليونير Evan Spiegel، أحد مؤسسي موقع سناب شات للتواصل الاجتماعي، الذي يصغرها بـ 7 أعوام.
 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي