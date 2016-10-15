جريمة في منزل ميرندا كير

حاول مجهول صباح يوم أمس الجمعة دخول منزل النجمة الشهيرة ميرندا كير Miranda Kerr في ماليبو حيث تعيش مع ابنها البالغ من العمر 5 أعوام، إلا أن الأمر انتهى بمقتله.

وفي تفاصيل الحادثة أن الشاب حاول تسلّق سياج المنزل للدخول إليه إلا أن الحارس الأمني الموجود سرعان ما اكتشف أمره، فحاول القبض عليه، فحصل عراك أدى إلى إصابة عين الحارس بشكل بالغ، فما كان أمامه إلا أن أطلق عليه 4 طلقات من مسدسه باتجاهه مباشرة، قبل أن تحضر الشرطة فتنقل الحارس والشاب إلى إحدى مستشفيات لوس أنجلوس.

يشار إلى أن ميرندا، التي اشترت هذا المنزل عام 2014، لم تكن موجودة هناك عند وقوع الحادثة.

يذكر أن ميرندا كير البالغة من العمر 33 عاماً كانت قد أعلنت خطوبتها منذ حوالى الـ3 أشهر للمليونير Evan Spiegel، أحد مؤسسي موقع سناب شات للتواصل الاجتماعي، الذي يصغرها بـ 7 أعوام.



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