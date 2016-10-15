بيلبورد تختار مادونا امرأة عام 2016

أعلنت بيلبورد أن جائزة امرأة عام 2016 ستكون من نصيب النجمة العالمية مادونا Madonna في حفل توزيع جوائز بيلبورد "النساء في الموسيقى" الذي سيقام في 9 كانون الأول/ديسمبر في نيويورك.

وأوضحت رئيسة المجموعة الإعلامية The Hollywood Reporter-Billboard، جانيس مين ، أن اختيارهم هذا وقع على مادونا لأنها واحدة من بين عدد ضئيل من النجمات اللواتي تجاوز تأثيرهن حدود الموسيقى.

وقالت إن مادونا هي مصدر إلهام لمئات الملايين من الناس حول العالم، ويعود ذلك لتفانيها في الأعمال الخيرية ورؤيتها الإبداعية، وتحطيمها الأرقام القياسية في أعمالها في الوقت عينه.

وذكرت أنّ مادونا استخدمت تأثيرها لتغيير الحديث عن النساء والجنس والمساواة في الحقوق، كما أنها حققت أرباحاً هائلة هذا العام بعد جولتها الغنائية " Rebel Heart".

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