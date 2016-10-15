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توم هانكس: دونالد ترامب "ثرثار وأناني"

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السبت 15-10-2016 15:07

ثار النجم العالمي توم هانكس Tom Hanks على المرشح الجمهوري لإنتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد Donald Trump، واصفاً إياه بأنه "ثرثار وأناني".
وأجرى هانكس، المعروف بدعمه المالي للحزب الديمقراطي، خلال وجوده في العاصمة الايطالية حيث كُرّم عن مجمل مسيرته في مهرجان روما السينمائي، مقارنة بين ترامب ورئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني Silvio Berlusconi.
وقال للصحافيين: "كل أربع سنوات تعيش الولايات المتحدة ما يشبه السيرك. كل اربع سنوات، نقرر من سيكون القائد".
وأضاف: "العالم يمر بلا شك بوضع عميق، المستقبل غامض وجزء من كوكبنا يواجه مشكلات تبدو بلا حل.. لكن عندما واجهت الولايات المتحدة ظروفاً مشابهة لم نسلم أمرنا يوماً لمرشح هو ثرثار اناني وتبسيطي".

 

 

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