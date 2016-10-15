بالصور: لطيفة ترد على "أشباه الوطنيين" في تونس بكشف تبرعات بالملايين

لم تمر واقعة تبرع الفنانة التونسية لطيفة بعائد ألبومها الأخير "أحلى حاجة فيا" لصالح صندوق "تحيا مصر"، مرور الكرام بعدما اتهمها الاعلامي التونسي بعد التبرع ولو بدينار واحد لصالح بلدها تونس، وهو ما دفع النجمة لإصدار بيان مطول مدعوم بالصور ومقاطع الفيديو، لإثبات أنها تبرعت بملايين الدينارات لتونس، مؤكدة أنها لا تنتظر التوجيهات والتنظير من أشباه الوطنيين لتتبرع لبلادها.

البيان الصادر عبر الصفحة الرسمية الموثقة للنجمة التونسية بموقع الفيس بوك حمل عنوان "رد لطيفة على برنامج 24\7 ومحمد أبو غلاب" وقالت فيه: تابعت حلقة الليلة من برنامج الإعلامية مريم القاضي 24\7 على قناة الحوار التونسي، وآسفت كثيراً أن تتحول نهاية الحلقة إلى منبر للهجوم عليا للتشكيك بحبي وانتمائي وعطائي لبلادي الغالية تونس، وإن كنت عادة لا أفضل الرد خاصة عندما ينحدر الحوار لهذا المستوى المليء بالحقد والمغالطات، إلا أنني أجد نفسي مضطرة للرد على محمد أبو غلاب الذي كنت أتمنى أن يتحرى الدقة قبل أن يتكلم عن دون علم ودراية وهو الذي يفترض أن يكون من الإعلاميين وأشد الحريصين على مصداقية كلامه.

تابعت: كيف له أن يجزم بأنني لم أقدم دينار واحد لبلدي والقاصي والداني يعلم ما قمت به من واجبات تجاه بلدي تونس، وهو ما ذكره به خلال الحلقة السيد لطفي العماري بأنني وبفضل من الله قمت قبل أشهر بالتبرع لإعادة ترميم المدارس بحملة مدرستك أمانة، فليست لطيفة من تنتظر التوجيهات والتنظير من أشباه الوطنيين لتتبرع لبلادها، فإن كنت لا تعلم فلتسأل قبل أن تتكلم عن ما قدمته لتونس منذ بداياتي ليومنا هذا، ولتعلم إن كنت قد قدمت دينار أم ملايين الدينارات بحفلات وحملات خصص ريعها ومداخيلها لدعم مؤسسات وطنية تعنى بخدمة الشعب التونسي، بداية من حملات الراحل نجيب الخطاب لدعم ضحايا الفيضانات مروراً بحملات صناديق التضامن الاجتماعي وصولاً لجذب مجوهرات شوبار العالمية لتساهم مع جمعية روتا الخيرية بملايين الدنانير لبناء مدارس في تونس، وأن زرت صفحاتي الرسمية والروابط أدناه ستطلع وتشاهد ما تجهله من حقائق، لأننا أحوج ما نكون في تونس لإعلاميين مثقفين ينقلون الحقائق.

أضافت موجهة كلامها للاعلامي أبو غلاب: إن كنت كلفت نفسك وشاهدت المقابلة كاملة ببرنامج "كل يوم" لكنت أدركت أنني مثلما تبرعت بالمداخيل الرقمية لتوزيع ألبومي الأخير "أحلى حاجة فيا" في مصر لصالح صندوق تحيا مصر، فإنني تبرعت كذلك بالمداخيل الرقمية لتوزيع ذات الألبوم في تونس لصالح جمعية ناس الخير، وقد ذكرت ذلك صراحة بغلاف الألبوم الذي اعيد نشره هنا، ومثلما سلمت الشيك لتحيا مصر بعدما تسلمته من شركة مزيكا والسيد محسن جابر مالك الشركة الموزعة لألبومي سأقوم بتسليم الشيك لجمعية ناس الخير فور تسلمه من الشركة الموزعة لألبومي في تونس، كما وأنني أرفض ما جاء على لسان شاكيب درويش تجاه مصر، فإن كان تبرعي لنظام انقلابي أو غير انقلابي كما قلت فهذا أمر لا يعنيك ولا يحق لك أن تجبرني على الجهة التي ارغب بالتبرع لها، ومصر هي أم الدنيا وستبقى أم الدنيا.

واختتمت بيانها قائلة: بالنهاية.. رغم كل الحقد الذي لمسته بكلامكم، ورغم محاولاتكم التقليل من اسم لطيفة والإساءة له، سأضل كما ربتني تونس محبة لكل العرب، وسأضل ما حييت أدعم مصر التي قدمتني نجمة لتونس وللعرب، وسأضل أدعم ليبيا وفلسطين وسوريا والعراق وسينبض قلبي التونسي بحب كل بلد عربي بعيد عن التعصب الأعمى الذي انجرفتم إليه.. كَرِهَ مَن كرهْ وأحبَّ مَن أحبْ.

لطيفة تطالب الاعلام الوطني بالتوقف عن التعصب الأعمى .. فهل يستجيب رجال الإعلام لندائها؟

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