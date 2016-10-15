التركية سنيم أوزتورك: كنت قابلة للكسر ومنعزلة وهكذا حدث الانقلاب في شخصيتي

سنيم أوزتورك الشهيرة بشكران في "شارع السلام" أول من اخترقت الحدود التركية للنجومية العالمية بدور الحسناء المحجبة شكران التي عشقت باحترام وصمت وأدب جارها بلال والتي لم تتردد في المخاطرة بحياتها من أجل حمايته حتى وهي فاقدة الأمل به لارتباطه العاطفي بفتاة أخرى ،نجاحها بهذا الدور جعلها تتصدر أغلفة المجلات الإسلامية التركية خلال عرض المسلسل بنجاح في تركيا قبل عرضه في العديد من دول العالم ومن بينها دول الشرق الأوسط.

واعترفت في بعض حواراتها الصحفية أنها رقيقة وضعيفة من الداخل مثل شكران تماماً فقالت: "في طفولتي لم أكن كما أنا اليوم،كنت منعزلة،ورقيقة من الداخل،وهشة قابلة للكسر من أي موقف أو كلمة ،خجولة ،مترددة في منح ثقتي للمجتمع والناس،ولو قال لي أحد وقتئذ إني سأصبح فتاة قوية وواثقة من نفسي،ومشهورة،وممثلة،لم أكن سأصدقه،وأقول له: أنت تحلم.

لكن الإنقلاب في شخصيتي حدث في مرحلة الثانوية العامة التي حققت لي نقلة نوعية في شخصيتي ،فصرت أكثر ثقة بنفسي وبأحلامي وبقدراتي الذاتية،وتجاوزت طفولتي الرقيقة الخجولة إلى مرحلة الثانوية الأكثر جرأة وثقة .

ما هو حلمك؟

الإستقرار وتكوين أسرة ،وكتابة نص درامي لأجلي خصيصاً حول حياة وأسرار النساء الحقيقية،وإبراز نقاط ضعفهنّ ونقاط قوتهنّ،وإبراز قضاياهنّ الواقعية بعمل تلفزيوني مساند لحقوقهنّ في ظل سيطرة المجتمع الذكوري على القرارات المصيرية.

ما هي هوايتك المفضلة؟

القراءة،أعشق القراءة جداً ،ولدي مكتبة كبيرة فيها الكثير من الكتب التي قرأتها في أوقات فراغي في المنزل،وأحب أيضاً ممارسة الرياضة ثلاث مرات أسبوعياً في نادي رياضي،والتسوق بنفسي ما أحب من أزياء وعطور وماكياج أفضلها على غيرها ،وأختار منها ما يناسب ستايلي ولون بشرتي،ولا أهتم لصرعات الموضة العابرة التي تتغير بين فترة قصيرة وأخرى،وأصنع موضة خاصة بي.

ما آخر كتاب قرأته قبل تصويرك "شارع السلام"؟

كتاب "الذهاب إلى النوم"،وسلسلة كتب حول " التاريخ العثماني القديم" لمرحلة ما قبل إعلان الجمهورية التركية،كما أحب كثيراً قراءة الروايات العاطفية والإنسانية التركية والأجنبية التي تمتعني بقصص الحب المرحة العميقة بين الرجل والمرأة.



الاهتمام ببشرتي

كيف تحافظين على نضارة بشرتك؟

بتقشير وجهي مرة بالشهر،وبإزالة الماكياج قبل النوم بساعات قليلة،وعدم وضع الماكياج إطلاقاً إلا عندما يكون لديّ عمل وتصوير ومناسبات حتى أتيح لبشرتي فرصة التنفس والراحة،ووضع كريمات مرطبة للبشرة عند النوم كل ليلة.

ما أكثر شيء يشكل خطراً على جمال ونضارة بشرتك؟

التعرض للإضاءة الصناعية خلال التصوير لأكثر من 12 ساعة يومياً بماكياج كامل يرهق البشرة ويصيبها بالإجهاد الجلدي، ويهددها بالشيخوخة المبكرة إن لم يتم العناية الصحية بها أسبوعياً بالكريمات المصنوعة من مواد طبيعية خالية من المواد الكيميائية والنوم لساعات كافية،وتجديدها بالتقشير.

الحرير المفضل لدي

ما هي أهم قطع الأزياء في خزانتك؟

ملابس وأحذية الرياضة المريحة للتسوق والمشاوير النهارية التي أحبها كثيراً،والبنطلونات والجاكيتات والقمصان البسيطة والجميلة معاً.

ما هو القماش المفضل لديك؟

الحرير،معظم فساتيني السواريه منه.

أطهو أشهى المأكولات بنفسي

ما هي مأكولاتك المفضلة؟

كافة أطباق المعكرونة والمأكولات البحرية والمعجنات والبيتزا الإيطالية بمختلف أنواعها.

هل لديك وقت للطهي بنفسك؟

نعم،إن عدت مبكراً أو وجدت وقت فراغ كبير يتيح لي البقاء يوماً كاملاً في المنزل، أطبخ أشهى المأكولات بنفسي،أما إن عدت متأخرة جداً من التصوير المرهق لجسدي، أتناول أي طعام أجده في الثلاجة وأنام في ثوان قليلة.

ما هو عطرك المفضل؟

لا يوجد عطر أبدي مفضل لديّ لأني أحب تغيير عطوري كل 15 يوماً،لكني أحب جداً العطور المستخلصة من الأوركيدا السوداء.

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