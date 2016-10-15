نانسي عجرم تكشف مفاجآت عن ابنتيها وتقول:هذا هو الفارق بين ميلا وإيلا

في حوار خاص اتسم بالشفافية والعفوية، تحدثت الفنانة نانسي عجرم عن ابنتيها ميلا وإيلا لـ"سيدتي نت"، كاشفة عما يميز شخصية كل منهما في اللقاء التالي معها:

كيف تصفين شخصية ميلا؟

ميلا هادئة حنونة وذكية جداً ليست متهورة، حساسة تحب الصح وتكره الغلط. قالت نانسي لـ"سيدتي" تخيلي أن ميلا من الممكن في سنها أن تطرح هذا السؤال على والدها. إذ سألت ميلا فادي كم عمرك؟

فقال لها فادي 46 سنة.

ميلا:يعني كم ستعيش؟

فادي (مازحاً): سأعيش 1000 سنة.

قالت نانسي كانت ميلا تنتظر من والدها أن يقول لها سأعيش 100 سنة لأنها سبق لها وسألتني ذات السؤال مرة. فقلت لها سأعيش 100 سنة يعني (مازحة) أنا لن أموت.

فقالت ميلا لوالدها: هذا يعني أنك ستعيش طويلاً وسوف ترى أولادي وتلاعبهم كما يلاعبنا الآن جدي (والد نانسي).

ميلا عميقة في تفكيرها لذلك لا أخاف عليها مستقبلاً على عكس إيلا. فإيلا (مازحة) متهورة وآخر همها ما يدور حولها، مثلاً إذا ذهبنا إلى البحر ورأت إيلا حوض السباحة ترمي نفسها به لحظة وصولها غير آبهة بالنتائج على عكس ميلا التي تنتبه لكافة التفاصيل وتتفحص حوض السباحة من كافة جوانبه وتتفحص حرارة المياه قبل أن تقرر النزول في الحوض. هناك كثيرون يحبون طباع إيلا ويقولون عنها شعبية ولا يهمها شيء.

ما هي الأسئلة التي قد تطرحها عليك إيلا ؟

تسألني عن الموت والحياة. سألتني مرة:" هل الله موجود معنا"؟ فقلت لها طبعاً موجود معنا في كل مكان. فتقول لي:" يعني هو يراني ويعرف إذا كذبت عليك في قلبي (سراً)"؟ فأقول لها طبعاً. فتعاود مرة أخرى السؤال لتتأكد وتقول لي: "إذا كذبت عليك هل يعرف الله أنني كذبت عليك"؟ فأقول لها مرة ثانية:" الله يعرف كل شيء". فكانت نانسي تخبر "سيدتي" عن إيلا وضحكتها عالية لما لإيلا من مواقف مضحكة مع والدتها نانسي.

هل تكذب إيلا بطبيعتها ؟

قالت نانسي وهي تضحك اوف إيلا تكذب علناً لكنها مازالت طفلة. أحياناً أراها قد عملت شيئاً ما فأسألها: إيلا هل أنت من قمت بفعل هذا الشيء؟ فترد علي ناكرة ومستغربة قائلة:" أنا"؟!

فأقول لها إذا قلت لي الحقيقة أسامحك ليس لأنك قمت بفعل هذا الشيء إنما لأنك اعترفت بالحقيقة. فترد عليّ إيلا بعد تفكير قائلة:" إذا قلت لك الحقيقة هل تسامحينني؟ فأردّ عليها أكيد أسامحك لأنني صديقتك المقربة. حينها وبعد أن تطمئن أنني سأسامحها تعترف بأنها قد فعلت هذا الشيء. فأقول لها حينها "برافو" من الآن وصاعداً أي شيء تفعلينه تخبريني به وأنا أسامحك. وتتابع نانسي عليّ أن أسايرها حتى أكسبها فإيلا تكسبينها لصالحك في المسايرة. وتضحك نانسي على ما تقوم به إيلا.

مضيفة:" أنا سعيدة بشخصية إيلا لأنها لن تتعب نفسها مستقبلاً في الحياة وآخر همها ما يدور حولها مع أنها حنونة جداً لكنها لا تظهر حنانها علناً.

مرة عاقبها فادي على تصرف غلط قامت به ووضعها في غرفة الألعاب لمدة 5 دقائق ولما خرجت نظرت إلى فادي فضحك. قالت له:" أنا كنت معاقبة لا أظن أن هناك شيئاً مضحكاً حتى تضحك عليه". أنا سعيدة جداً بشخصية إيلا لأنها عكس شخصيتي.

هل الدكتور فادي يساعدك في تربية إيلا وميلا ويعلمهما الأصول؟

فادي يعلمني أنا... أكيد يعلمهما. فادي مثلي الأعلى في الرجال. أتمنى أن تتزوج ميلا وإيلا رجلاً مثل فادي ....فادي رباني وأنا بعمر الـ 22 سنة. وحبي له اليوم زاد . وأصبحت أحبه في قلبي وعقلي. لذلك أناديه حبيبي ولا أناديه باسمه.

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