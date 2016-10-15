عبير صبري تنفي تصوير مشاهد خادشة للحياء في "ستات قادرة"

نفت الفنانة عبير صبري كلّ ما تردّد بشأن وقف عرض مسلسلها الجديد "ستات قادرة" بسبب تضمّنه العديد من المشاهد الخادشة للحياء، مؤكدة أنها لا تقوم بتصوير مثل هذه المشاهد، كما أنّ المسلسل يخاطب الأسرة العربية عبر الشاشة الصغيرة، ولا يضمّ أيّ مشاهد مسيئة.

عبير أكدت في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنها لا تعرف مصدر الشائعة، ولا سببها، ولكنها لم تتلقَّ أيّ إخطار من شبكة قنوات الحياة، التي بدأت عرض المسلسل بالفعل، حول عزمها وقف العرض، مؤكدة أن المسلسل لا يحتوي على أيّ مشاهد خارجة أو خادشة للحياء، فما هو إلا عمل يتحدث عن مشاكل المرأة المصرية، ولا زالت تواصل تصويره.

يذكر أن مسلسل "ستات قادرة" من بطولة عبير صبري ونجلاء بدر والإعلامية ريهام سعيد، ويقدّم قصة ثلاث سيدات كن يعملن كخادمتين ودلالة في تسعينيات القرن الماضي، ولا توجد أي علاقة تربطهن ببعض، إلا أنّ ظروف الحياة تجمعهن في رحلة صعودهن من الصفر وتجعلهن صديقات ليكشف المسلسل عن أحلامهن ومشاكلهن المشروعة وغير المشروعة.