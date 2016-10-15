بعد "الزوجة الرابعة": مصطفى شعبان يعود لجمهوره بـ"الزوجة الخامسة"

استقرّ النجم مصطفى شعبان على فكرة تقديم حزء ثان من مسلسله المثير للجدل "الزوجة الرابعة"، في ماراثون دراما رمضان 2017، وتمّ اختيار اسم مؤقت للمسلسل الجديد وهو "الزوجة الخامسة". ولم يتأكد حتى اللحظة من سيشارك من نجمات الجزء الأول، وهن درة التونسية وعلا غانم ولقاء الخميسي وآيتن عامر وهبة مجدي!

مصطفى بصدد الانتهاء من الإشراف على ورشة كتابة المسلسل الجديد مع الكاتب أحمد عبد الفتاح، وكان من المقرر أن يخرج العمل مجدي الهواري باعتباره مخرج الجزء الأول، إلا أن خلافات حدثت مع شعبان حول تفاصيل العمل فتقرّر اختيار مخرج آخر هو أكرم فريد، الذي يفضّل اختيار نجمات جديدات لبطولة المسلسل، بينما قد تتمّ الاستعانة بالنجمة علا غانم فقط، خصوصاً أن مصطفى يتفائل بحضورها معه سنوياً في مسلسلات رمضان.

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