5 أنواع من الأسماك لا ينصح الأطباء بتناولها.. أهمها البلطى

ينصح كثير من الأطباء بتناول الأسماك لما لها من فوائد عديدة، فهو مصدر طبيعى للبروتين واليود والكالسيوم والفسفور، هذه العناصر الثلاثة المهمة جداً للجسم، ولكن توجد بعض الأنواع التى يحذر الأطباء من تناولها والتى رصدها موقع David Wolfe ومنها:

1-السمك البلطى

تشير الدراسات إلى أن سمك البلطى من أسوأ الأسماك التى يمكن تناولها فهو يحتوى على نسبة قليلة جداً من الأوميجا 3، كما أن السمك البلطى يحتويىعلى أحماض أوميجا-6 الدهنية، والتى تسبب الكثير من الالتهابات.

يقول الأطباء، إن الالتهابات التى تحدث لجسم الإنسان بسبب تناول السمك البلطى تتجاوز بكثير ما يفعله تناول البرجر للجسم، كما تضيف الدراسات أن البلطى هو أحد أكثر الأسماك المستزرعة فهو يتغذى على أى شىء ليظل حياً بما فى ذلك مخرجات الأسماك الأخرى.

2-الكافيار

بالرغم من أن الكافيار يحتوى على نسبة عالية من فيتامين B12 ولكنه يتسبب فى ارتفاع الكولتسرول فى الدم، كما أن به نسبة أملاح عالية.

3-سمك السلمون المستزرع

تؤكد الدراسات أن سمك السلمون ملىء بالسموم مثل الزئبق، كما أن مزارعى الأسماك يحفظونه بطرق غير صحية، ومن المعروف أن الأسماك شديدة الحساسية ضد البكتيريا وتموت بمجرد وصولها إليها، ولكى يتجنب المزارعين هذا الأمر يعطون الأسماك كميات كبيرة المضادات الحيوية والتى تخترق جسم الإنسان، وتسبب له العديد من المشاكل الحصية بمجرد تناول سمك السلمون المستزرع.

4-سمك أبوسيف

سمك أبو سيف هو من بين المأكولات البحرية الملوثةوأكثر الأسماك التى تحتوى على نسبة عالية من الزئبق ويحذر الخبراء النساء والأطفال من تناوله.

5- سمك بنغاسيوس العملاق

غالباً ما يتم استيراد هذا النوع من فيتنام فهو يحمل كما كبيرا من المضادات الحيوية والمواد الكيميائية، بما فى ذلك:

· زرنيخ

· مركبات ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs)

· المعادن

· سداسى كلورو البنزين