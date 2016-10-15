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«CBC» تؤجل عرض حلقة اليوم من برنامج «SNL»

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«CBC» تؤجل عرض حلقة اليوم من برنامج «SNL» «CBC» تؤجل عرض حلقة اليوم من برنامج «SNL»

برنامج “SNL”

قررت إدارة قنوات سي بي سي، اليوم السبت، عدم عرض حلقة برنامج “SNL” على شاشتها هذا الأسبوع، نظرًا لظروف الحادث الإرهابي بشمال سيناء، والذي أسفر عن 12 شهيدًا من القوات المسلحة.

وكانت الحلقة التي يفترض اذاعتها اليوم تدور في إطار كوميدي ساخر، حيث سيحل الفنان أحمد فهمي ضيفًا خلالها.

يذكر أن البرنامج هو النسخة العربية من البرنامج الأشهر “Saturday Night Live”، ويذاع كل يوم سبت في تمام الحادية عشر مساءً، وينتمي لنوعية الكوميديا الساخرة ويناقش العديد من المشكلات الموجودة داخل المجتمع المصري في إطار كوميدي ساخر، إلى جانب الجرأة في استخدام المصطلحات والمفردات.

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