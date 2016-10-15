الشرطة التركية توقف 25 شخصًا يشتبه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني

أوقفت الشرطة التركية، اليوم السبت، 25 شخصًا يشتبه بصلتهم بمتمردي حزب العمال الكردستاني، غداة هجمات بالهاون في منطقة انطاليا السياحية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصادر في الشرطة.

وذكرت وسائل الأعلام أن قذيفتين أو ثلاثًا أطلقها مهاجمون مجهولون يوم الجمعة على طريق في منطقة انطاليا السياحية من دون تسجيل سقوط ضحايا.

وبدأت الشرطة عمليات متزامنة في انحاء البلاد بما فيها اسطنبول للعثور على المشتبه بهم وأوقفت 25 شخصًا يشتبه بارتباطهم بالمتمردين الاكراد، بحسب وكالة انباء الأناضول.

ولم تتبن أي جهة الهجوم لكن الوكالة أكدت أن المشتبه بهم مرتبطون بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة “إرهابيًا”.

وقتل أكثر من اربعين الف شخص منذ بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده ضد السلطات التركية في 1984.