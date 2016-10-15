محمد صلاح يقود روما للفوز على نابولي بثلاثية في “الكالتشيو”

قاد اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في فريق روما الإيطالي، فريقه إلى فوز هام على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فى مباراة “ديربى الشمس”، التى جمعتهما بملعب “سان باولو”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وسجل إيدين دجيكو الهدف الأول في الدقيقة 43 من صناعة الفرعون المصري، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني 54، ثم قلص كوليبالي النتيجة لنابولي في الدقيقة 58، وأختتم “صلاح” ثلاثية فريقه في الدقيقة 86 من أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد روما إلى 16 نقطة في وصافة الدوري، بفارق نقطتين عن يوفنتوس المتصدر، فيما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز الثالث.