مسعود بارزاني: حان الوقت لبدء عملية تحرير الموصل

أعلن رئيس اقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، اليوم السبت،أان كافة الاستعدادات لعملية تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش اكتملت وحان وقت بدء المعركة.

ويتوقع أن تلعب قوات البشمركة دورا كبيرا في المعركة لاستعادة الموصل، ثاني اكبر المدن العراقية، والتي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ حزيران/يونيو 2014.

وقال بارزاني في حسابه على تويتر “حان وقت بدء عملية تحرير الموصل”.

وأعلن في بيان على موقع رئاسة الاقليم “انتهاء كافة الاستعدادات لعملية تحرير الموصل”.

ويتوقع اعلان بدء عملية تحرير الموصل قريبا، في معركة يرجح ان تكون الاكثر صعوبة وتعقيدا في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقد تتسبب العملية بأزمة انسانية مع تحذير الامم المتحدة من انها قد تؤدي الى تشريد نحو مليون شخص مع اقتراب فصل الشتاء.