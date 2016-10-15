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السيسي يبحث مع فاروق الباز الاستفادة من المياه الجوفية والارتقاء بالبحث العلمي

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جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فاروق الباز

جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح مع فاروق الباز

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، العالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور فاروق الباز عرض خلال اللقاء آخر صور المسح الجيولوجي لعدد من المناطق المصرية للاستفادة من مخزون المياه الجوفية بها، من أجل استصلاحها وتنميتها زراعياً وتحويلها إلى مجتمعات تنموية متكاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول أيضا سبل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى، فى ضوء ما تمثله من أهمية قصوى فى سبيل تحقيق التقدم والتنمية الشاملة.

وأكد الرئيس خلال اللقاء على الأهمية التى توليها الدولة للتعليم والبحث العلمى، وسعيها لبناء قاعدة علمية قادرة على قيادة المستقبل، فضلا عن ضرورة التحرك السريع للاستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وتحويلها إلى صناعات منتجة تساهم فى دفع عملية التنمية الاقتصادية.

جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فاروق الباز

جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فاروق الباز

جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فاروق الباز

جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فاروق الباز

 

 

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