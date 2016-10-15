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ضبط عاطلين بحوزتهما سيارة مسروقة ومخدرات وبندقية خرطوش بدار السلام

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ضبط عاطلين بحوزتهما سيارة مسروقة ومخدرات وبندقية خرطوش بدار السلام ضبط عاطلين بحوزتهما سيارة مسروقة ومخدرات وبندقية خرطوش بدار السلام

>كتب محمد عطية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، اليوم السبت، من ضبط شابين، الأول سيد ناجى، 29 عامًا، والثانى أحمد محمود، 23 عامًا، بمنطقة أثر النبى، وبحوزتهما "مخدرات" - اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار- ومبلغ مالى 3000 جنيه، وبندقية خرطوش، وسرقة سيارة تاكسى "بى واى دى" بيضاء، وعدد 2 هاتف محمول، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته والمضبوطات إلى النيابة للتحقيق.

 

 

وردت معلومات لمباحث القسم، وبإعداد الأكمنة، تم القبض على المتهمين فى وقت الاستلام والتسليم، بقيادة النقيب أحمد مصلح، معاون أول مباحث قسم دار السلام، وبحوزتهما 8 قطع حشيش، بقصد الاتجار، والمبلغ المالى، والسيارة المسروقة.

 

 

 

 


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