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الشرطة التركية توقف 25 شخصًا بعد هجمات بالهاون فى منطقة إنطاليا

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الشرطة التركية توقف 25 شخصًا بعد هجمات بالهاون فى منطقة إنطاليا الشرطة التركية توقف 25 شخصًا بعد هجمات بالهاون فى منطقة إنطاليا

الشرطة التركية – أرشيفية

أوقفت الشرطة التركية 25 شخصا يشتبه بصلتهم بمتمردى حزب العمال الكردستانى، غداة هجمات بالهاون فى منطقة إنطاليا السياحية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصادر فى الشرطة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن قذيفتين أو ثلاثا أطلقها أمس الجمعة، مهاجمون مجهولون على طريق فى منطقة إنطاليا السياحية من دون تسجيل سقوط ضحايا.

وبحسب “فرانس برس”، بدأت الشرطة عمليات متزامنة فى أنحاء البلاد بما فيها إسطنبول للعثور على المشتبه بهم واوقفت 25 شخصا يشتبه بارتباطهم بالمتمردين الاكراد، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

ولم تتبن اى جهة الهجوم لكن الوكالة أكدت أن المشتبه بهم مرتبطون بحزب العمال الكردستانى الذى تعتبره أنقرة “إرهابيا”.

وقتل أكثر من أربعين ألف شخص منذ بدأ حزب العمال الكردستانى تمرده ضد السلطات التركية فى 1984.

وأرسلت سيارات إسعاف وآخرى للشرطة يوم الجمعة إلى مكان الهجوم، على طريق بين مدينتى إنطاليا وكيمر المحاطة بجبال والتى تضم عددا كبيرا من المنتجعات السياحية، وفق وكالة أنباء دوغان.

وقالت وسائل الإعلام إن المهاجمين أرادوا استهداف ناقلة نفط ترسو فى مكان قريب، لكن أى مصدر رسمى لم يؤكد هذه المعلومات.

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