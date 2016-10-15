الأسبوع القادم.. أسطول حربي روسي يمر ببريطانيا متجهًا إلى سوريا

أعلنت البحرية الملكية البريطانية، اليوم السبت، أن قطعًا بحرية حربية روسية ستعبر القنال الإنجليزي الأسبوع القادم، وسط توتر الأجواء بين الدولتين بشأن الحرب في سوريا.

وذكرت البحرية الملكية البريطانية – وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي تليجراف” – أن حاملة الطائرات “أدميرال كوزنيتسوف” وسبع سفن أخرى ستعبر القنال الإنجليزي مع توجهها إلى سوريا، حيث تدعم روسيا نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت “ديلي تليجراف” عن متحدثة باسم البحرية الملكية البريطانية، أن البحرية الملكية ستراقب بالتعاون مع حلف الناتو البعثة مع مرور أسطول دول أخرى مياه المملكة المتحدة.

وأوضحت المتحدثة “قطع المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي ترصد بشكل روتيني السفن الحربية من الدول الأخرى عند دخولها منطقتنا وهذا لن يكون مختلفًا”.

وتأتي البعثة الروسية بعد أيام من إثارة وزير الخارجية بوريس جونسون البريطاني غضب موسكو بالدعوة إلى التظاهر خارج السفارة الروسية في لندن، كما اقترح جونسون خلال كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني التفكير “في الخيارات العسكرية” في سوريا.

وتتهم بريطانيا ودول أخرى القوات الروسية بدعم الرئيس السوري من خلال قصف حلب.

أ ش أ