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الاتحاد الأفريقي يجتمع في لومي لمكافحة “القرصنة البحرية”

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الاتحاد الأفريقي يجتمع في لومي لمكافحة “القرصنة البحرية” الاتحاد الأفريقي يجتمع في لومي لمكافحة “القرصنة البحرية”

الاتحاد الأفريقي

اجتمع قادة 43 بلدًا أفريقيًا في لومي، اليوم السبت، بطلب من الاتحاد الأفريقي من اجل تبني شرعة حول سلامة وأمن التجارة البحرية مع تصاعد أعمال التهريب والقرصنة.

وصرح الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ادريس ديبي في كلمته الافتتاحية، أن الشرعة وبعد تبنيها “ستمثل بلا شك خطوة حاسمة في الحفاظ على البيئة البحرية بكل أشكالها”، وأضاف أن هذه الشرعة “ستتيح كذلك تنشيط التجارة واستغلال الفرص البحرية الهائلة وكذلك بناء الثروات وايجاد فرص عمل في قطاعات عدة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومثلت 18 من الدول المشاركة في قمة توغو على مستوى القادة.

وذكر الرئيس التشادي بأنه من بين 54 دولة في أفريقيا، هناك 38 دولة ساحلية، وأن 90% من الصادرات والواردات تمر عبر البحر وأن عددًا كبيرًا من الممرات التجارية البحرية الاستراتيجية موجودة في المياه الاقليمية الأفريقية.

وقال رئيس توغو إن “الرهانات لا تقتصر على أفريقيا وإنما تعني شركاءنا الاستراتيجيين والمجتمع الدولي بأكمله”.

وسجلت المنظمة البحرية الدولية، 27 عملية أو محاولة سرقة وخطف منذ إبريل على سواحل غرب أفريقيا، ولا سيما قبالة نيجيريا، مقابل عمليتين في شرق أفريقيا.

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