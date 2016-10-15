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الشيخ محمد بن راشد يوجه رسالة لشعب الإمارات بمرور 10سنوات على تولى الحكومة

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الشيخ محمد بن راشد يوجه رسالة لشعب الإمارات بمرور 10سنوات على تولى الحكومة الشيخ محمد بن راشد يوجه رسالة لشعب الإمارات بمرور 10سنوات على تولى الحكومة

>كتب محمد تهامى زكى

وجه الشيخ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على توليه قيادة .

 

وكتب بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "رسالتى لشعب الإمارات، 10 أعوام من العمل مرت وخمس سنوات من التحدي بقيت، ١٠ أعوام منذ تولينا رئاسة الحكومة، أطلقنا فيها استراتيجيات وأعدنا تشكيل الحكومة عدة مرات وطورنا أنظمة لمتابعة الأداء والخدمات، فما هى النتيجة؟".

 

وأضاف بن راشد: "من المناسب أن نقف كل فترة، نراجع أداءنا، نقيس تطورنا، نتأكد من اتجاهاتنا، تضاعف اقتصادنا بحمد الله من ناتج محلى بلغ 663 مليار درهم قبل 10 سنوات إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم اليوم، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي فى إجمالى الناتج المحلى من 66% إلى  77% اليوم، مما وقانا تأثر اقتصادنا بتراجع النفط فى الفترة الأخيرة".

 

وتابع بن راشد: "تطورت كافة قطاعاتنا بحمد الله وتتصدر الإمارات اليوم دول المنطقة فى أكثر من 100 مؤشر تنموى، مع الكثير من المؤشرات التى تصدرنا فيها دول العالم، أعلنا قبل سنوات عن الأجندة الوطنية، وهى 52 هدفا فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والاقتصاد والبيئة والعدل والسلامة نريد الوصول لها قبل  2021".

 

وأوضح بن راشد: "تلقيت قبل أسبوع تقريرا وبلغت نسبة تحقيق المؤشرات 62%، أى أن 38% من المؤشرات لم يتم تحقيق اختراق حقيقى فيها ولم يبق أمامنا إلا خمسة أعوام فقط، وجهنا بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية من 550 عضوا على مستوى الحكومة بهدف التركيز لتحقيق مستهدفات ٢٠٢١، لا مجال للتأجيل أو التراخى، وعدنا شعبنا بتحقيق الأفضل، والوعد دين، والعمل الحكومى أمانة، لن نجامل أحدا على حساب الوطن".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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