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وزير الداخلية يستجيب لطلب والد أحد شهداء سيناء وينقل أخيه لسوهاج

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وزير الداخلية يستجيب لطلب والد أحد شهداء سيناء وينقل أخيه لسوهاج وزير الداخلية يستجيب لطلب والد أحد شهداء سيناء وينقل أخيه لسوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

قرر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، منذ قليل، نقل أحمد كمال الدين عبد الحكم، توأم الشهيد محمود كمال الدين، شهيد الواجب والمجند بمديرية أمن أسوان، لاستكمال مدة خدمته بمديرية أمن سوهاج، وذلك تكريمًا للشهيد.

 

صرح بذلك اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وأوضح أن والد الشهيد طلب منه أثناء تواجدة لاستقبال جثمانه بمطار سوهاج الدولى، نقل توأمه ليكون بالقرب منه عقب استشهاد أخيه، وعلى الفور تم رفع الطلب إلى الوزارة، والتى استجابت على الفور تكريما للشهيد.

 

وعلى جانب آخر، قال مدير أمن سوهاج، إن وزير الداخلية يتقدم بالعزاء لأسرة الشهيد، وأن عزائنا الوحيد أن الشهيد من الأحياء عند المولى عز وجل.


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