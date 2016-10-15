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مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

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مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل إنشاء الهيئة القومية للأنفاق مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى ضوء الخبرات التى اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.

وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائي، حيث جاء في مقدمة هذه القواعد المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة القومية للأنفاق فى نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.

كما تضمنت القواعد، ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاماً، وأن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.

 

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