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الحكومة تعدل قانون أكاديمية الشرطة وتسمح بالتحاق حملة الماجستير والدكتوراة

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الحكومة تعدل قانون أكاديمية الشرطة وتسمح بالتحاق حملة الماجستير والدكتوراة الحكومة تعدل قانون أكاديمية الشرطة وتسمح بالتحاق حملة الماجستير والدكتوراة

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء (أرشيفية)

وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم السبت ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة، وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أوالدكتوراة بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب.

ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة برتبة لا تجاوز رتبة رائد، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظراً لإختلاف السنوات التي أمضاها كل منهم في الحصول على المؤهل.

 

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