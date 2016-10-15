محمد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة صبحا بنت طالب العامري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في وفاة صبحا بنت طالب الشريفي العامري وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخالدية بمدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيدة.. داعيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم العزاء إلى جانب سموه..معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.