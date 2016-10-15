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محكمة تونسية تنفى منع ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن على من السفر

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محكمة تونسية تنفى منع ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن على من السفر محكمة تونسية تنفى منع ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن على من السفر

الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على _ أرشيفية

نفى المتحدث باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطى صدور أية قرارات من القضاء المدنى، التونسى تقضى بمنع درصاف ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وزوجة رجل الأعمال سليم شيبوب من االسفر.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية “وات” عن السليطى قوله أنه سبق لقاضى التحقيق أن أصدر قرارات بمنعها من السفر، لكن تم رفعه فيما بعد، موضحا أنه لم يصدر أى قرار جديد بمنعها من السفر.

وكان عدد من المواقع الإلكترونية المحلية فى تونس وشبكات التواصل الاجتماعى قد تداولت خبرا حول منع إبنة الرئيس الأسبق بن على وزوجة رجل سليم شيبوب من السفر رغم أنها تعانى من المرض بحسب الوكالة التونسية الرسمية.

وكانت المحكمة الإدارية فى تونس قد اقرت فى اغسطس الماضى حكما بالموافقة على التصالح مع رجل الاعمال سليم شيبوب صهر الرئيس التونسى الاسبق زين العابدين بن على مع رد المبالغ التى تحصل عليها وفق الاتفاق والاعتذار للشعب التونسي.

أ ش أ

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