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«الوزراء» يوافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

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«الوزراء» يوافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات «الوزراء» يوافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب (أرشيفية)

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الدستور أوجب إنشاء تلك الهيئة وسيناط بها الإشراف علي الانتخابات القادمة.

وأشار إلى أن على وشك إجراء انتخابات المحليات في مطلع العام المقبل، حيث إن رئيس الجمهورية وجه بإجراءها في نهاية العام الجاري ويمكن أن تمتد التحضيرات لمدة شهر أو اثنين وهذا لصالح العملية الانتخابية.

وأوضح انه قد تم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الأخرى في مشروع القانون.

ومن المنتظر أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون خلال عشر أيام .

ووفقا للعجاتى، فأن مشروع القانون ينص على أن الهيئة مقرها الرئيسي القاهرة ولا يجوز التدخل في عملها لضمان استقلاليتها، ويشكل أعضاءها بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح الجهات القضائية.

أ ش أ

 

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