العجاتي: انتخابات المحليات مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من القانون

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مصر على وشك إجراء انتخابات المحليات في مطلع العام المقبل، حيث إن رئيس الجمهورية وجه بإجراءها في نهاية العام الجاري ويمكن أن تمتد التحضيرات لمدة شهر أو اثنين وهذا لصالح العملية الانتخابية.

وأوضح ” العجاتي” أنه قد تم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الأخرى في مشروع القانون.

ومن المنتظر أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون خلال عشر أيام.

ووفقا للعجاتى، فإن مشروع القانون ينص على أن الهيئة مقرها الرئيسي القاهرة ولا يجوز التدخل في عملها لضمان استقلاليتها، ويشكل أعضاءها بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح الجهات القضائية.

أ ش أ