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حاملة الطائرات الروسية «أميرال كوزنتسوف» تتوجه إلى سوريا

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حاملة الطائرات الروسية «أميرال كوزنتسوف» تتوجه إلى سوريا حاملة الطائرات الروسية «أميرال كوزنتسوف» تتوجه إلى سوريا

حاملة طائرات – صورة أرشيفية

توجهت حاملة الطائرات الروسية أميرال كوزنتسوف السبت إلى مياه المتوسط لتعزيز القدرات البحرية الروسية التى تدعم حملة القصف فى سوريا، بحسب ما افادت وزارة الدفاع.ويأتى ارسال حاملة الطائرات إلى منطقة المتوسط بعد أسابيع من اعلان وزير الدفاع سيرغى شويغو هذا الأمر لتعزيز قدرات القوات البحرية الروسية فى المنطقة.

وبحسب «فرانس برس»، سترافق حاملة الطائرات سفينة “بيوتر فيكلي” الحربية والمدمرة “فايس اميرال كولاكوف” وسفن ضخمة مضادة للغواصات، بحسب الوزارة.وقالت الوزارة أن السفن تهدف إلى حماية الملاحة البحرية و”الرد على اى شكل من اشكال التهديدات ومن بينها القرصنة والارهاب الدولي”.

وتشن روسيا حملة قصف جوى فى سوريا منذ عام دعما لنظام الرئيس السورى بشار الأسد، ونشرت كتيبة بحرية لدعم عملياتها.وهى المرة الأولى تنضم فيها حاملة الطائرات اميرال كوزنتسوف التى تعود إلى العهد السوفياتى وتعتبر حاملة الطائرات الوحيدة فى اسطول روسيا الشمالى الذى مقره مورمانسك، إلى السفن الروسية المنتشرة فى المنطقة بعد خضوعها لعملية تجديد.

ولروسيا قاعدة فى المناطق الخاضعة لسيطرة فى سوريا تنطلق منها معظم الطائرات المشاركة فى الحملة الجوية.

 

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